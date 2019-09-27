Ученые смоделировали ядерную войну между Россией и США

Ученые из Принстонского университета с помощью компьютерной программы показали модель начала ядерной войны между Россией и США.

Модель создана на основе данных о количестве ядерного орудия у стран и предполагаемых целей ударов. Согласно ей, ядерная война начнется с обычного столкновения России и США. После этого Москва наносит ядерные удары по базам Соединенных Штатов в Европе, а Вашингтон отвечает атакой на Калининград. Затем ядерная война становится глобальной, пишет «Свободная пресса».

Специалисты утверждают, что за первые несколько часов войны погибнут 90 миллионов человек.

Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН обвинил НАТО в нарушении договора о РСМД и объяснил, что любая ракета может пролететь дальше указанного расстояния.

