Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымская платформа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию на форум «Крымская платформа» для «исправления ее исторической, трагической ошибки», сообщает РИА Новости.

Украинский лидер отметил, что обсуждение и комментирование саммита российскими властями и СМИ заставляет его думать о России, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

«Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться... для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической, трагической ошибки», - подчеркнул Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают антироссийским проходящий в Киеве саммит «Крымская платформа», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КрымРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
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