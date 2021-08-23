Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымская платформа»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию на форум «Крымская платформа» для «исправления ее исторической, трагической ошибки», сообщает РИА Новости.
Украинский лидер отметил, что обсуждение и комментирование саммита российскими властями и СМИ заставляет его думать о России, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».
«Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться... для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической, трагической ошибки», - подчеркнул Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают антироссийским проходящий в Киеве саммит «Крымская платформа», сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымская платформа»
- Volvo приостановит выпуск автомобилей из-за нехватки деталей
- Песков исключил увеличение налогов из-за выплат пенсионерам и военным
- В Кремле назвали антироссийским саммит «Крымская платформа»
- Песков прокомментировал санкции Киева против российских СМИ
- Путин выразил озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана
- Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением
- Песков прокомментировал включение «Дождя» в перечень иноагентов
- СМИ: Таджикистан направил оружие отрядам сопротивления в Панджшере
- «Чиж & Co» и Алексей Кортнев выступили на фестивале Koktebel Jazz Party
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru