Участники проекта «Справедливый кандидат» построили свою кампанию с помощью ИИ
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция с участием лидера московских эсеров, первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева и победителей проекта справедливоросов «Москва 2024: Справедливый кандидат».
Проект был запущен в январе. «Справедливая Россия» стала партией, которая открыта к сотрудничеству с сильными и независимыми городскими общественными лидерами и готова дать им свою платформу для борьбы за депутатские мандаты в интересах всех москвичей.
Интересной находкой проекта стал «нейрополиттехнолог», он представляет из себя «прокачанный» на знание избирательных технологий искусственный интеллект (ИИ). С его помощью даже не знакомые с ведением кампании кандидаты могут писать посты и готовить встречи с избирателями. Политологи считают, что на муниципальных выборах это повысит их шансы на избрание.
Так, более половины участников проекта пользовались ИИ. Они рассказали, как нейросеть помогла им строить свою избирательную кампанию.
«ИИ, как ассистент-политтехнолог, вызвал у меня неподдельный интерес. Переодически с ним контактирую и получаю ответы на вопросы в виде кратких инструкций», — поделился Юрий Набиев.
В свою очередь Денис Иванов отметил, что система способна выполнять до 80% рутинной работы. По его словам, «нейрополиттехнолог» позволяет кандидату и его политтехнологу более активно заниматься творческими решениями и яркими стратегиями для достижения победы в избирательной кампании.
Дмитрий Гусев отметил, что проект состоялся и достиг своих целей. По его словам, среди участников есть сильные кандидаты, настоящие лидеры общественного мнения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru