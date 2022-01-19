У здания суда, где рассматривается дело Порошенко, прошли стычки с полицией

Cторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко начали конфликт с сотрудниками правоохранительных органов около здания Печерского районного суда Киева, где избирается мера пресечения Порошенко по делу о госизмене. Трансляцию беспорядков проводил телеканал «Украина-24».

Отмечается, что соратники Порошенко планировали разжечь огонь железных закрытых печах у здания суда, чтобы разогреть чай и согреться. Однако полиция помешала протестующим.

«Это специальные печки, на которые ставятся казаны, заливается вода для горячего чая. Печка абсолютно закрыта. Мы предупреждали, что будем привозить чай, казаны с водой», - возмутилась запретом участница митинга в эфире телеканала.

Отмечается, что после столкновений конфликт был прекращен. Ранее рассмотрение меры пресечения по делу о государственной измене Порошенко было перенесено с 17 января.

