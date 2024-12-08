Во дворце Башара Асада обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей

Сирийцы нашли коллекцию люксовых автомобилей в гараже дворца Башара Асада. Об этом сообщает Ensonhaber.

41-секундное видео, предположительно снятое в гараже Асада, также появилось в социальной сети Х. На кадрах около 50 автомобилей.

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Среди них несколько внедорожников, джипов и автофургонов. Есть также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.

Ранее многие жители Дамаска сообщили о мародерстве в столице Сирии, некоторые люди врываются в дома. Президентский дворец Асада полностью разграблен — внутрь вошло множество сирийцев, они практически полностью вынесли или уничтожили все имущество, сообщает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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