Во дворце Башара Асада обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей
Сирийцы нашли коллекцию люксовых автомобилей в гараже дворца Башара Асада. Об этом сообщает Ensonhaber.
41-секундное видео, предположительно снятое в гараже Асада, также появилось в социальной сети Х. На кадрах около 50 автомобилей.
Среди них несколько внедорожников, джипов и автофургонов. Есть также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.
Ранее многие жители Дамаска сообщили о мародерстве в столице Сирии, некоторые люди врываются в дома. Президентский дворец Асада полностью разграблен — внутрь вошло множество сирийцев, они практически полностью вынесли или уничтожили все имущество, сообщает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru