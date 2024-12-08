Во дворце Башара Асада обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей

Среди них несколько внедорожников, джипов и автофургонов. Есть также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.



Ранее многие жители Дамаска сообщили о мародерстве в столице Сирии, некоторые люди врываются в дома. Президентский дворец Асада полностью разграблен — внутрь вошло множество сирийцев, они практически полностью вынесли или уничтожили все имущество, сообщает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

