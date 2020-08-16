У президента Трампа умер брат Роберт
Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в субботу,15 августа.. Об этом сообщил американский лидер. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.
«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», - заявил Трамп.
Накануне американский президент навещал 71-летнего Роберта в госпитале в Нью-Йорке, куда он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Акция протеста в Минске собрала около 100 тысяч сторонников
- Появилась новая версия возникновения коронавируса
- Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
- Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
- «Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru