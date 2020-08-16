У президента Трампа умер брат Роберт

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в субботу,15 августа.. Об этом сообщил американский лидер. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

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«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», - заявил Трамп.

Накануне американский президент навещал 71-летнего Роберта в госпитале в Нью-Йорке, куда он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, сообщает ТАСС.


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