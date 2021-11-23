У парламентариев «Яблока» проверят регистрацию

Московское отделение партии «Яблоко» лишилось около 500 членов, сообщает «Коммерсантъ».

22 ноября столичное бюро партии зарегистрировало 237 парламентариев, при этом у 202 членов регистрацию отобрали. 488 членов партии были сняты с учета и лишены партбилетов. Отмечается, что выбывшие смогут это обжаловать. За ними сохранится членство партии, но им будет запрещено выбирать партийное руководство и принимать решения.

При этом зампред «Яблока» Иван Большаков заявил, что формально из партии никто не исключен, а не успевшие подать заявление, смогут восстановить свое членство. В «Яблоке» подчеркнули, что перерегистрация поможет улучшить результаты партии на ближайших муниципальных выборах в Москве в 2022 году.

Исключенные из «Яблока» уже назвали подобные изменения «сталинскими» и выразили опасения на счет потери партией большей части актива.

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1 ноября началась перерегистрация московского отделения партии «Яблоко», проходящая в рамках реформы, направленной на преобразование партии в идейную кадровую структуру. Там подчеркнули, что, в частности, это делается для того, чтобы «очистить ее от случайных людей и мертвых душ», а также нарушителей устава, не разделяющих ценности партии и наносящих ей политический ущерб.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваПарламентПартия "яблоко"Яблоко
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