У парламентариев «Яблока» проверят регистрацию

Московское отделение партии «Яблоко» лишилось около 500 членов, сообщает «Коммерсантъ».

22 ноября столичное бюро партии зарегистрировало 237 парламентариев, при этом у 202 членов регистрацию отобрали. 488 членов партии были сняты с учета и лишены партбилетов. Отмечается, что выбывшие смогут это обжаловать. За ними сохранится членство партии, но им будет запрещено выбирать партийное руководство и принимать решения.

При этом зампред «Яблока» Иван Большаков заявил, что формально из партии никто не исключен, а не успевшие подать заявление, смогут восстановить свое членство. В «Яблоке» подчеркнули, что перерегистрация поможет улучшить результаты партии на ближайших муниципальных выборах в Москве в 2022 году.

Исключенные из «Яблока» уже назвали подобные изменения «сталинскими» и выразили опасения на счет потери партией большей части актива.