У оператора «Турецкого потока» досрочно отозвана лицензия из-за санкций ЕС

Оператор «Турецкого потока» досрочно лишился экспортной лицензии в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора газопровода South Stream Transport B.V.

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Новые санкции ЕС были введены 18 сентября.

Вместе с тем, в компании отметили, что «введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V.»

«Турецкий поток» - газопровод, по которому российский газ транспортируется через Черное в Турцию и Европу.

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ТЕГИ:Турецкий ПотокСанкции ЕС
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