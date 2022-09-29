У оператора «Турецкого потока» досрочно отозвана лицензия из-за санкций ЕС
Оператор «Турецкого потока» досрочно лишился экспортной лицензии в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора газопровода South Stream Transport B.V.
Новые санкции ЕС были введены 18 сентября.
Вместе с тем, в компании отметили, что «введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V.»
«Турецкий поток» - газопровод, по которому российский газ транспортируется через Черное в Турцию и Европу.
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