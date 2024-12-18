«Нет сил»: Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса
Украина не имеет достаточных сил для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс под свой контроль. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Le Parisien.
Политик признал, что эти территории «де-факто» контролируют российские силы, у Украины «нет сил, чтобы их вернуть».
«Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — указал Зеленский.
При этом он ответил отрицательно на вопрос, может ли Украина «хотя бы временно» отказаться от претензий на Крым или Донбасс.
Между тем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский «в ярости» из-за поиска дипломатических решений в конфликте на Украине, пишет 360.ru.
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