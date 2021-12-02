«У нас множатся проблемы»: В МИД заявили о необходимости срочного контакта России и США

Рябков подчеркнул, что «контакт очень нужен, у нас множатся проблемы». По его мнению, администрация США пытается состыковать встречу Байдена и Путина с происходящем на Украине. В то же время замглавы МИД отметил, что президентам сложно выбрать удобное для всех время встречи и дата контакта будет зависеть преимущественно от занятости лидеров.

Замглавы МИД также заявил, что одной из главных тем встречи станет ситуация в Евросоюзе.

