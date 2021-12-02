Столтенберг: У России не может быть сферы влияния

По итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге Столтенберг отметил, что тезис о наличии у РФ «сферы интересов» означает «фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», пишет «Свободная пресса».

Генсек НАТО добавил, отвечая на вопрос о возможном приеме Украины в НАТО и влиянии этого на отношения с Россией, что у Москвы «нет права вето или права голоса в этом вопросе», отмечает RT.

