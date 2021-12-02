Столтенберг: У России не может быть сферы влияния
Россия не имеет права на собственную «сферу влияния», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет Telegraph.
По итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге Столтенберг отметил, что тезис о наличии у РФ «сферы интересов» означает «фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», пишет «Свободная пресса».
Генсек НАТО добавил, отвечая на вопрос о возможном приеме Украины в НАТО и влиянии этого на отношения с Россией, что у Москвы «нет права вето или права голоса в этом вопросе», отмечает RT.
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