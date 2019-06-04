У Лаврова возникли вопросы к компетенции советников Трампа

Министр иностранных дел назвал не соответствующей действительности информацию президента США о полученных от России сведениях о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, сообщает РБК.

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.



«Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — сказал министр.