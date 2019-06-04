У Лаврова возникли вопросы к компетенции советников Трампа
Министр иностранных дел назвал не соответствующей действительности информацию президента США о полученных от России сведениях о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, сообщает РБК.
Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.
«Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — сказал министр.
Ранее НСН сообщила, что посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов. Он уточнил, что это не соответствует действительности. По его словам, работа идет с соблюдением имеющихся обязательств.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда.
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