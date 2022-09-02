Тысячи людей вышли на митинг в Буэнос-Айресе в поддержку Киршнер
Тысячи людей вышли на митинг в центре Буэнос-Айреса в поддержку экс-президента Аргентины Кристины Киршнер. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что толпа прошла к зданию правительства в знак солидарности с Киршнер, на которую была совершена неудачная попытка нападения.
Вооруженный человек попытался убить Киршнер около ее дома в центре Буэнос-Айреса. Политик возвращалась домой с заседания нацсовета; неизвестный мужчина приставил пистолет к голове Киршнер. Служба безопасности задержала злоумышленника. Отмечается, что оружие было заряжено, но не сработало.
В настоящее время Киршнер занимает должность вице-президента страны. Являлась главой государства с 2007 по 2015 годы.
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