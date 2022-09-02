Тысячи людей вышли на митинг в Буэнос-Айресе в поддержку Киршнер

Отмечается, что толпа прошла к зданию правительства в знак солидарности с Киршнер, на которую была совершена неудачная попытка нападения.

Вооруженный человек попытался убить Киршнер около ее дома в центре Буэнос-Айреса. Политик возвращалась домой с заседания нацсовета; неизвестный мужчина приставил пистолет к голове Киршнер. Служба безопасности задержала злоумышленника. Отмечается, что оружие было заряжено, но не сработало.

В настоящее время Киршнер занимает должность вице-президента страны. Являлась главой государства с 2007 по 2015 годы.