Вдова Владлена Татарского хочет основать фонд его имени

«Я хочу, чтобы дело Максима продолжалось. Мы должны спасать наших людей, менять культурную среду и зажигать сердца граждан нашей родины. Поэтому сегодня, в День рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского», - написала Валерия.

Главным делом фонда, считает она, должна стать премия в области военной публицистики и литературы, а день рождения мужа - национальный день военкора.

Ранее обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о случившемся, и каждый день «молится о здоровье» пострадавших, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

