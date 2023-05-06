В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
В Нижегородской области полиция по подозрению к причастности ко взрыву автомобиля писателя и политика Захара Прилепина задержала мужчину. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Личность вероятного подрывника не раскрывается.
Ответственность за теракт взяли на себя сразу две украинских организации. О причастности к покушению на писателя «Национальной республиканской армии» заявил в интервью изданию Sota живущий на Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв (признан иноагентом). Также о своей ответственности за взрыв автомобиля Прилепина заявило украинское движение «Атеш».
«Было ощущение, что его (Захара Прилепина - прим. НСН) рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем», — отмечается в публикации.
Автомобиль писателя и политика Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, у Прилепина ранение ног, его состояние оценивают как тяжелое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 281 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 612 / сут.
- В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
- В Белгороде рассказали о подробностях обстрела Шебекино
- Пригожин связался с «Ахмат» для передачи позиций в Бахмуте
- Раненого Прилепина везут в Москву
- Пригожин снова заявил о «снарядном голоде»
- СМИ: В результате взрыва ранен писатель Захар Прилепин
- Медведев предупредил о возможности создания «четвертого рейха»
- Вячеслав Гладков: При обстреле города Шебекино есть пострадавший
- В МЧС опровергли данные об эвакуации населения в Белгороде
- Минобороны РФ: Уничтожены четыре украинских ДРГ на купянском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru