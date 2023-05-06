В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина

Личность вероятного подрывника не раскрывается.

Ответственность за теракт взяли на себя сразу две украинских организации. О причастности к покушению на писателя «Национальной республиканской армии» заявил в интервью изданию Sota живущий на Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв (признан иноагентом). Также о своей ответственности за взрыв автомобиля Прилепина заявило украинское движение «Атеш».

«Было ощущение, что его (Захара Прилепина - прим. НСН) рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем», — отмечается в публикации.

Автомобиль писателя и политика Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, у Прилепина ранение ног, его состояние оценивают как тяжелое.

