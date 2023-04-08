Захарова осудила Запад за лицемерие из-за гибели военкора Татарского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что выступающий за свободу и безопасность журналистов Запад проявил лицемерие, не осудив теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Пригожин поможет пострадавшим при теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

«Никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также возмутилась тому, сколько сочувствия было выражено исполнительнице теракта, из которой Запад пытается «лепить жертву». Захарова отметила, что подобные теракты являются преступлением «под чужим или ложным флагом».

В субботу, 8 апреля, в Москве простились с военкором Татарским. Проводить его в последний путь пришли сотни человек. Он похоронен на Троекуровском кладбище, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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