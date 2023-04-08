Захарова осудила Запад за лицемерие из-за гибели военкора Татарского

«Никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также возмутилась тому, сколько сочувствия было выражено исполнительнице теракта, из которой Запад пытается «лепить жертву». Захарова отметила, что подобные теракты являются преступлением «под чужим или ложным флагом».

В субботу, 8 апреля, в Москве простились с военкором Татарским. Проводить его в последний путь пришли сотни человек. Он похоронен на Троекуровском кладбище, передает «Радиоточка НСН».

