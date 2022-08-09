Twitter заблокировал англоязычный аккаунт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что компания Twitter с 5 августа на семь дней заблокировала аккаунт российского внешнеполитического ведомства на английском языке.

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По её словам, это произошло после публикации выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который был посвящён военно-биологической деятельности США.

Она отметила, что опубликованном посте говорилось о возможной причастности Агентство США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса.

«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», - заключила дипломат.

Ранее в российской госкорпорации «Ростех» заявили, что компания Google заблокировала её канал на youTube, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Мария ЗахароваБлокировкаTwitterМИД РФ
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