Twitter заблокировал англоязычный аккаунт МИД РФ

По её словам, это произошло после публикации выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который был посвящён военно-биологической деятельности США.

Она отметила, что опубликованном посте говорилось о возможной причастности Агентство США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса.

«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», - заключила дипломат.

Ранее в российской госкорпорации «Ростех» заявили, что компания Google заблокировала её канал на youTube, сообщает RT.