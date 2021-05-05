Трамп назвал блокировку своих аккаунтов в соцсетях «абсолютным позором» для США
Экс-президент США Дональд Трамп назвал блокировку своих аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google «абсолютным позором» для США. Об этом говорится в заявлении бывшего главы государства.
«Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс», — цитирует сообщение ТАСС.
Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch и Snapchat были заблокированы в январе после штурма Капитолия сторонниками экс-президента. Бывшего главу Белого дома обвинили в подстрекательстве к насилию.
Между тем, в среду независимый надзорный совет Facebook решил сохранить ограничения по размещению контента на страницах Трампа в Facebook и Instagram, отмечает RT.
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