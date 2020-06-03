Пентагон взбунтовался против планов Трампа усмирять беспорядки войсками

Шеф Пентагона США Марк Эспер отказался выполнять решение президента Дональда Трампа, который распорядился отправить войска в города, охваченные беспорядками.

Русский след в массовых беспорядках в США

Министр обороны заявил, что использование армейских подразделений внутри страны возможно только при самых крайних обстоятельствах.

«Сейчас мы не находимся в такой ситуации», - подчеркнул Эспер. Также он заявил, что убийство полицейскими чернокожего мужчины Джорджа Флойда — это преступление, а проблема расизма до сих пор остро стоит в США.

Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил Флойда во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения.

В результате беспорядки переросли в массовые погромы и грабежи магазинов в крупных городах. Трамп принял решение о введении федеральных войск в Нью-Йорк, обвиняя власти мегаполиса в бездействии.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:БеспорядкиСШАТрамп
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