Twitter отметил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный

Twitter заявил, что содержание поста политика является спорным и может вводить в заблуждение, потому что не все голоса еще подсчитаны.

«Байден выиграл больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине», - написал Уилкер.

По итогам обработки 97% бюллетеней, Байден набрал в Висконсине 49,4% голосов, Трамп - 48,4%

Напомним, твит президента США Дональда Трампа в котором он заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, соцсеть также отметила как сомнительный. Аналогичнцю запись к посту Трампа сделал Facebook.



