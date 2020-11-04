Twitter отметил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный
Соцсеть Twitter расценила пост лидера демократов в штате Висконсин Бена Уилкера, объявившего о местной победе кандидата в президенты США Джо Байдена как сомнительный, сообщают РИА Новости.
Twitter заявил, что содержание поста политика является спорным и может вводить в заблуждение, потому что не все голоса еще подсчитаны.
«Байден выиграл больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине», - написал Уилкер.
По итогам обработки 97% бюллетеней, Байден набрал в Висконсине 49,4% голосов, Трамп - 48,4%
Напомним, твит президента США Дональда Трампа в котором он заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, соцсеть также отметила как сомнительный. Аналогичнцю запись к посту Трампа сделал Facebook.
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