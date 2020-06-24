Твит Трампа, признанный оскорбительным Twitter, не удалили

Как пишет агентство, соцсеть приняла решение оставить твит "в интересах общественности". Тем не менее при просмотре твита отображается, что сообщение нарушает правила соцсети в отношении оскорбительного поведения.

В своем сообщении Трамп выступил с угрозами в адрес митингующих в Вашингтоне, которые выступали за создание автономной зоны как в Сиэттле. "Если они только попытаются, они столкнутся с серьезной силой", – написал американский президент.

Трамп написал данный твит после попытки опрокинуть статую президента Эндрю Джексона, установленную в Вашингтоне около Белого дома. На статуе митингующие написали BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone – Автономная зона Черного дома), используя, таким образом, перифраз, имея в виду Белый дом.





