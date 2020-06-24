Твит Трампа, признанный оскорбительным Twitter, не удалили
Twitter решила не удалять твит президента США Дональда Трампа о протестующих в Вашингтоне, который был ранее признан соцсетью оскорбительным. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, соцсеть приняла решение оставить твит "в интересах общественности". Тем не менее при просмотре твита отображается, что сообщение нарушает правила соцсети в отношении оскорбительного поведения.
В своем сообщении Трамп выступил с угрозами в адрес митингующих в Вашингтоне, которые выступали за создание автономной зоны как в Сиэттле. "Если они только попытаются, они столкнутся с серьезной силой", – написал американский президент.
Трамп написал данный твит после попытки опрокинуть статую президента Эндрю Джексона, установленную в Вашингтоне около Белого дома. На статуе митингующие написали BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone – Автономная зона Черного дома), используя, таким образом, перифраз, имея в виду Белый дом.
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