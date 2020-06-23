Трамп обвинил Обаму в госизмене и слежке
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника на этом посту Барака Обаму в государственной измене. Эту тему глава Белого дома поднял в интервью телеканалу CBN News.
Трамп пояснил свою позицию тем, что за ним велась слежка в период предвыборной кампании 2016 года. По словам президента, это уже доказано. «Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», - цитируют «Известия» Трампа.
Ранее Дональд Трамп поведал, почему рискует проиграть на грядущих президентских выборах. Он считает, что подвох может заключаться в варианте голосования по почте, отмечает «Свободная пресса».
В мае Трамп обвинил Обаму в «крупнейшем политическом преступлении за всю историю страны», однако отказался уточнить, что конкретно имеет в виду. До этого действующий глава Белого дома уже заявлял, что за ним велась слежка в период президентства Обамы с целью установить его возможную связь с Россией.
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