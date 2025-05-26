Туск заявил о планах заработать на восстановлении Украны
Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Польша намерена извлечь большую выгоду из восстановления Украины. Соответствующее заявление польский премьер сделал в ходе пресс-конференции, которая была посвящена развитию одного из крупнейших европейских контейнерных терминалов в Славкуве — городе на юге Польши, сообщил телеканал TVP Info. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.
«Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт», — пояснил Туск.
Ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять на Украину военнослужащих, даже если того потребует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru