Туск заявил о планах заработать на восстановлении Украны

«Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт», — пояснил Туск.

Ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять на Украину военнослужащих, даже если того потребует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

