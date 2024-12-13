Туск пошутил, что для Макрона стали проблемой рукопожатия с Дональдами

У президента Франции Эммануэля Макрона есть проблемы при рукопожатиях с Дональдами, пошутил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

Поводом для иронии стало видео, где Туск слишком крепко жмет руку Макрону во время их встречи в Варшаве.

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Также, вероятно, премьер Польши напомнил и о недавнем «доминирующем рукопожатии» избранного президента США Дональда Трампа и Макрона в минувшую субботу в Париже. В тот день Трамп неожиданно крепко схватил ладонь главы Франции, из-за чего тот был вынужден слегка наклониться.

Сам же Трамп назвал свое «доминирующее рукопожатие» с Макроном «просто крепким» и выразил уверенность, что Макрон такого же мнения.

Ранее Туск после встречи с французским лидером также заявил, что польские войска не войдут на территорию Украины даже после прекращения огня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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