Туск пошутил, что для Макрона стали проблемой рукопожатия с Дональдами

Также, вероятно, премьер Польши напомнил и о недавнем «доминирующем рукопожатии» избранного президента США Дональда Трампа и Макрона в минувшую субботу в Париже. В тот день Трамп неожиданно крепко схватил ладонь главы Франции, из-за чего тот был вынужден слегка наклониться.

Сам же Трамп назвал свое «доминирующее рукопожатие» с Макроном «просто крепким» и выразил уверенность, что Макрон такого же мнения.

Ранее Туск после встречи с французским лидером также заявил, что польские войска не войдут на территорию Украины даже после прекращения огня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

