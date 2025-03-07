Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
7 марта 202500:01
Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами призвал избавиться от ядерного оружия.
Глава государства выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Москвой. По словам президента, мощность ядерного оружия сумасшедшая.
Трамп указал, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, а также говорил с руководством КНР.
«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — заявил ранее президент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров
- Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
- Советник Эрдогана опроверг слухи об «охлаждении» в отношениях Турции и России
- Лидеры ЕС одобрили план по привлечению 800 миллиардов евро на оборону
- Медик из Тувы рассказала Путину о гибели мужа на поле боя
- Новые правила продажи сим-карт в России усложнили жизнь мигрантам
- Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканской Республики
- Путин поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО за подвиг
- Путин не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего военнослужащего
- Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru