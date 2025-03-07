Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами призвал избавиться от ядерного оружия.

Рябков опроверг слова Трампа о сделке РФ, США и Китая по денуклеаризации

Глава государства выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Москвой. По словам президента, мощность ядерного оружия сумасшедшая.

Трамп указал, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, а также говорил с руководством КНР.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — заявил ранее президент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАДональд Трамп

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