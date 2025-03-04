Туск подтвердил приостановку отправки Киеву военной помощи США через Польшу

США действительно приостановили поставку военное помощи на Украину через Польшу. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

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Он пояснил, что речь идёт о логистическом хабе в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

«Донесения, которые идут из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», - сказал политик.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока «украинцы не продемонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВооружениеПольшаУкраинаСША

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