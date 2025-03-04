Туск подтвердил приостановку отправки Киеву военной помощи США через Польшу

Суд приговорил бывшего главного бухгалтера центра «Патриот» и экс-начальника отдела закупок к девяти годам колонии Весь наземный городской транспорт Москвы к 2035 году будет работать на электротяге Мероприятия «Зимы в Москве» посетили почти 30 миллионов человек Москвичей приглашают на день финансовой грамотности Более тысячи бесплатных экскурсий по Москве проведут до конца года Атмосферное давление в столице будет существенно ниже нормы