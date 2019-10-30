Турция заявила о разминировании на маршрутах совместного с Россией патрулирования
Минобороны Турции сообщило о начале разминирования в Сирии на маршрутах совместного с Россией патрулирования. Об этом сообщают РИА Новости.
В официальном заявлении военного ведомства указано, что разведывательные полеты и действия по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств были начаты на западе и востоке от границ операции "Источник мира" на глубину 10 километров. В зону не входит город Камышлы.
Во вторник 22 октября президенты России и Турции Путин и Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум из десяти пунктов, туда же вошла договоренность о совместном патрулировании границ.
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