Турция заявила о разминировании на маршрутах совместного с Россией патрулирования

В официальном заявлении военного ведомства указано, что разведывательные полеты и действия по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств были начаты на западе и востоке от границ операции "Источник мира" на глубину 10 километров. В зону не входит город Камышлы.

Во вторник 22 октября президенты России и Турции Путин и Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум из десяти пунктов, туда же вошла договоренность о совместном патрулировании границ.

