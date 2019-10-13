Турция захватила населенный пункт Сирии

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции. Сулук расположен в 10 километрах от границы Сирии с Турцией. Он входит в состав района Эт-Телль-эль-Абьяд.

Сообщaется, что вооруженнaя оперaция проводилaсь совместными усилиями с формировaниями Сирийской свободной aрмии. Нa дaнный момент они продолжaют обеспечивaть безопaсность в регионе.

Ранее стало известно, что «Сирийские демократические силы» планируют обратиться за помощью в России, сообщает CNN. Такое заявление сделал главнокомандующий формированиями Мазлум Абди. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил предысторию военного конфликта, который разворачиваются на территории Сирии.

