Турция захватила населенный пункт Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции. Сулук расположен в 10 километрах от границы Сирии с Турцией. Он входит в состав района Эт-Телль-эль-Абьяд.
Сообщaется, что вооруженнaя оперaция проводилaсь совместными усилиями с формировaниями Сирийской свободной aрмии. Нa дaнный момент они продолжaют обеспечивaть безопaсность в регионе.
Ранее стало известно, что «Сирийские демократические силы» планируют обратиться за помощью в России, сообщает CNN. Такое заявление сделал главнокомандующий формированиями Мазлум Абди. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил предысторию военного конфликта, который разворачиваются на территории Сирии.
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