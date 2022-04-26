Турция продолжит рассмотрение варианта закупки у России второго полка С-400
Глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил о продолжении сотрудничества с Россией по закупке зенитных ракетных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Демир также отметил, что Турция с самого начала согласилась на закупку двух полков С-40 в рамках уже подписанного договора.
Кроме того, он надеется, что военная операция на Украине никак не скажется на сотрудничестве между Турцией и Россией в ВПК.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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