Турция продолжит рассмотрение варианта закупки у России второго полка С-400

Глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил о продолжении сотрудничества с Россией по закупке зенитных ракетных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Демир также отметил, что Турция с самого начала согласилась на закупку двух полков С-40 в рамках уже подписанного договора.

Кроме того, он надеется, что военная операция на Украине никак не скажется на сотрудничестве между Турцией и Россией в ВПК.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеТурция
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