Турция призвала отменить право вето в Совбезе ООН
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция считает необходимым отменить действующую в Совете Безопасности (СБ) ООН систему права вето, которой обладают только Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, сообщает ТАСС.
По его словам, мир больше пяти постоянных членов СБ и число мировых лидеров, поддерживающих эту позицию, растёт.
Чавушоглу отметил, что право вето может заменить принятие решений большинством голосов, которому будет обеспечен «максимальный охват и справедливость».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал нивелировать различия между государствами-членами Евросоюза за счёт замены обязательного требования консенсуса на голосование простым большинством, так как велик риск, что одна отдельная страна воспользуется им и помешает остальным продвигаться вперёд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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