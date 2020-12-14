Турция пригрозила ответными мерами на санкции США из-за С-400

Турция осудила введение США санкций против республики и предпримет ответные шаги, сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов. В частности, ограничения коснулись Секретариата оборонной промышленности и главы ведомства Исмаила Демина. Американская сторона отмечает, что для продолжения сотрудничества с Вашингтоном Анкара должна отказаться от российских С-400.

В дипломатическом ведомстве считают, что американские санкции негативно повлияют на отношения двух государств. При этом власти Турции намерены предпринять необходимые шаги против решения США и принять меры, необходимые для национальной безопасности республики.

Поставки в Турцию российских систем ПВО С-400 начались летом 2019 года. США потребовали у турецких властей отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

