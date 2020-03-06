Турция отчиталась об уничтожении 21 сирийского военного
Минобороны Турции сообщило о ликвидации 21 сирийского военного в провинции Идлиб.
В заявлении ведомства говорится, что «нейтрализация» сирийских солдат стала ответом на гибель турецкого военнослужащего 5 марта, пишут «Известия».
Накануне в Турции заявили, что в результате обстрела с сирийской стороны погибли еще двое военнослужащих.
В тот же день в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. После шестичасового диалога было достигнуто соглашение о вступлении в силу режима прекращения огня.
Также стороны согласились начать совместное российско-турецкое патрулирование стратегической трассы М4 и создать в Сирии коридор безопасности, передает RT.
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