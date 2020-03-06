Турция отчиталась об уничтожении 21 сирийского военного

Накануне в Турции заявили, что в результате обстрела с сирийской стороны погибли еще двое военнослужащих.

В тот же день в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. После шестичасового диалога было достигнуто соглашение о вступлении в силу режима прекращения огня.

Также стороны согласились начать совместное российско-турецкое патрулирование стратегической трассы М4 и создать в Сирии коридор безопасности, передает RT.

