Турция отчиталась об уничтожении 21 сирийского военного

Минобороны Турции сообщило о ликвидации 21 сирийского военного в провинции Идлиб.

В заявлении ведомства говорится, что «нейтрализация» сирийских солдат стала ответом на гибель турецкого военнослужащего 5 марта, пишут «Известия».

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Накануне в Турции заявили, что в результате обстрела с сирийской стороны погибли еще двое военнослужащих.

В тот же день в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. После шестичасового диалога было достигнуто соглашение о вступлении в силу режима прекращения огня.

Также стороны согласились начать совместное российско-турецкое патрулирование стратегической трассы М4 и создать в Сирии коридор безопасности, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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