Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что просил у президента России Владимира Путина поддержки по вопросам защиты границы с Сирией, передает РИА Новости.

Он отметил, что Турция находится под террористической угрозой.

«Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы», - добавил он.

«Нюансы и разногласия»: Песков ответил на обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии

С 20 ноября Турция проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о существовании «определённых нюансов и разногласий» между Москвой и Анкарой в плане выполнения Сочинского меморандума по Сирии. Вместе с тем, по его словам, «дружеский характер» отношений России и Турции даёт возможность открыто и конструктивно их обсуждать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСирияЭрдоган
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