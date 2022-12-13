Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что просил у президента России Владимира Путина поддержки по вопросам защиты границы с Сирией, передает РИА Новости.
Он отметил, что Турция находится под террористической угрозой.
«Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы», - добавил он.
С 20 ноября Турция проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о существовании «определённых нюансов и разногласий» между Москвой и Анкарой в плане выполнения Сочинского меморандума по Сирии. Вместе с тем, по его словам, «дружеский характер» отношений России и Турции даёт возможность открыто и конструктивно их обсуждать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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