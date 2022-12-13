Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией

Совбез Белоруссии отчитался о готовности силового блока к защите республики Глава МАГАТЭ доволен переговорами с Киевом Эрдоган: Анкара просила у Москвы поддержки в решениях для безопасности турецкой границы Роспотребнадзор: Всего 34 случая кори было зафиксировано в России в этом году Президент поздравил Российское общество «Знание» с 75-летием