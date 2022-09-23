Телеграм: Россия мобилизуется и референдится
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её мобилизация
В среду президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, которая должна охватить 300 тысяч человек. Призывают людей с военным опытом.
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пишет о желании депутатов разных уровней отправиться на фронт:
«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно – вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия. В ближайшее время сообщу имена всех наших коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой – организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, – это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах».
Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин размышляет о самом понятии «мобилизация»:
«Почему, когда говорят про мобилизацию, думают только о призывниках? <…> Не менее важными являются и другие аспекты мобилизации. Мобилизация государственного аппарата. #Дебюрократизация органов государственной власти и местного самоуправления для повышения скорости и качества принятия решений. Мобилизация Вооруженных сил. Переформирование действующих воинских подразделений и соединений с облика "армии мирного времени" с целью придания им особой "мобильности" и способности эффективно решать боевые задачи. Мобилизация населения. Подготовка резервов, повышение уровня боеготовности, милитаризация (включая, например, развитие стрелковых и технических видов спорта). Социально-культурная мобилизация. Общественный диалог, развитие патриотического сознания, разъяснительная работа, в том числе среди детей и подростков. Русская модель управления по своей сути мобилизационная. Когда все спокойно, мы расслабляемся, "долго запрягаем" и проявляем слабость. Но когда мы мобилизуемся, лучше никому не стоять у нас на пути. Уже пора».
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Дмитрий Хубезов рассказывает, что ему пишут врачи, стремящиеся поехать на фронт:
«Сегодня в 7 часов утра я обнаружил более десятка писем на телефоне от врачей. Всех интересует лишь 1 вопрос – когда я могу выехать и помочь своей стране? Друзья, обращение Президента нашло широкий отклик в сердцах медиков, я горд за наше медицинское сообщество. За 6 месяцев с начала СВО более 500 человек выехали в качестве добровольцев, многие из них уже заключили контракт с Министерством обороны и служат в рядах Вооруженных сил. Уверен, что число людей, кто захочет помогать нашим бойцам, будет только расти».
«Логика Маркова» сравнивает мобилизацию в России и на Украине:
«1. В России началась 21 сентября. На Украине началась в феврале. 2. В России 300 тысяч, это 0,2% от населения. На Украине 1 миллион, приказ Зеленского, это 3% от населения. То есть уровень мобилизации на Украине больше в 15 раз. 3. В России вручают повестки на работе и дома. На Украине массово отлавливают мужчин на улицах, на пляжах, в магазинах. 4. В России границы открыты. На Украине все границы для мужчин были закрыты уже в феврале. 5. В России на 300 тысяч мобилизованных 200 тысяч добровольцев. На Украине только несколько тысяч добровольцев в неонацистских батальонах. Вся почти армия Украины мобилизована силой. 6. Российские солдаты воюют за родину и за зарплату. Украинские солдаты воюют за Украину, которая подчинена НАТО, и потому что их угрожают расстрелять неонацистские зондеркоманды типа Азов [националистический батальон "Азов" – запрещенная в России террористическая организация] и Кракен. 7. Россия свободная мирная страна, а Украина – это тоталитарное государство с почти максимальной милитаризацией методами террора».
«Всевидящее око» комментирует украинские фейки о российской мобилизации:
«Сегодня вся Россия смотрит ролики об ужасах украинской мобилизации, которые выдают за ужасы российской мобилизации наводнившие все вокруг украинские боты. Хорошая иллюстрация того, что украинские пропагандисты сами не верят в ту картинку, которую рисуют. Прекрасно они в курсе, к примеру, что украинская мобилизация похожа на сущий кошмар. Иначе не стали бы ее использовать для запугивания населения России».
Россия и её референдумы
С 23 по 27 сентября Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области проводят референдумы о присоединении к России.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий объясняет решение провести референдум:
«Я уверен в том, что момент для принятия решения о территориальной принадлежности Запорожской области наступил. Откладывать процедуру нет смысла, я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надежно защищены российскими военными. Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать свое мнение, отдать свой голос за наше общее будущее – есть. И это очень важно. Абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего края. Это подтверждается данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение».
«Темник» любуется результатами соцопросов:
«Появились результаты опроса ВЦИОМ по теме референдумов в ДНР и ЛНР среди местных жителей. Тут ожидаемо. Полученные данные коррелируют с тенденциями, которые подмечали другие социологи. Итак, принять участие в референдумах выразили желание 84% опрошенных. И 95% респондентов считают, что независимым республикам лучше всего войти в состав России. То есть большинство планирует принять участие в референдумах и большинство проголосует за вхождение в состав РФ».
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов считает, что референдумы – путь к миру:
«Русский Мир должен объединяться! История учит: если победим мы, то будет мир и благоденствие для всех. Если победят они (Запад), то мир и благоденствие будет для избранных. Это так! Кстати, наша "богема" и "элитки" рассчитывают не на победу России, им нужно благоденствие только для себя. Так что выбор не только за жителями Донбасса, это цивилизационный выбор».
Замглавы администрации Херсонской области Катерина Губарева пишет о том, как долго она ждала этого дня:
«Я искренне рада, что этот день наконец-то настал! С 2014 года, после судьбоносного референдума в Донецке, мы ждали и готовились. Мы не оставили нашу борьбу и будем ее продолжать до полной деоккупации всех земель Новороссии. Референдум в Херсоне даст новый импульс освобождению земель юга России. Под управлением западных марионеток Украина уничтожила промышленность, инфраструктуру, медицину и социальную защиту, обанкротившись как государство. Великое наследие, доставшееся нам от СССР, создававшееся народом почти столетие, было промотано киевскими выскочками и проходимцами меньше, чем за 10 лет. Взамен этого народу бывшей Украины предложили только ненависть к части собственного населения, осмелившегося говорить на родном языке и исповедовать другие взгляды на историю и веру. Референдум в Херсоне станет историческим событием, которое полностью поменяет вектор развития земель Новороссии, сделав возвращение юга и юго-востока Украины в родную гавань необратимым. Под защитой России земли Новороссии снова превратятся в цветущий регион, где мирный труд, созидание и достаток станут нормой нашей жизни‼️»
«338» подходит к вопросу присоединения территорий с хозяйственной точки зрения:
«В случае ЛНР и ДНР, а также части Херсонской и Запорожской областей уже завершена реализация мер правового и фискального характера, позволяющих запустить интеграционные процессы "с колес", оставляя пространство для детальной донастройки. Но не выстраивания системы с нуля. Это значит, что не просто переносится линия госграницы на запад (признание сотрудников ПС ФСБ участниками спецоперации лежит в русле той же логики). Но что субъекты хозяйствования в Донецке, Луганске, Херсоне, Энергодаре начинают напрямую работать с российскими юридическими и физическими лицами. Не теряя времени и средств. Взятие под защиту "ядерного зонтика" новых территорий производится по умолчанию, но в данном вопросе лучше обойтись без комментариев. Безусловно и то, что к жителям и субъектам на освобожденных территориях будет применяться законодательство РФ в полной мере, в том числе законодательство в условиях особых режимов. Но в первую очередь это все же вопросы хозяйствования. Зима близко».
Россия и её пленные
В ночь на четверг произошел обмен пленными между Россией и Украиной. Украинской стороне передали 215 человек, в том числе представителей полка «Азов», который признан в России террористической организацией. Россия получила 56 человек, из них 50 – это военнослужащие РФ, пять – военные из Донбасса, а также оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
«Русский Сыч» комментирует обмен Медведчука:
«Три человека, которые вернулись в Донецк за то время, когда Медведчук рулил рабочей группой по обмену. Была такая за эти восемь лет между Украиной и республиками. Эти трое – из известных только мне. Предположу – скажем так, обоснованно предположу, – что их было больше. Десятки, может, сотни тех, в кого Медведчук в рабочей группе вложился и ресурсом, и рублем, то есть гривной. Про что я до нынешней поездки в Донбасс не знал совершенно. Теперь знаю. И еще знаю точно, что один из спасенных меня тут читает. И если захочет – расскажет подробности. Так же, как рассказал их мне. А не расскажет – просто будьте в курсе: Медведчука в обмен, скорее всего, добавил Донбасс. Поскольку он за прошлые годы наработал куда больше, чем одно место на ковчеге того же маршрута "плен – свобода". Ага, бывает и так».
«Мейстер» отвечает критикам:
«Новости об обмене "азовцев" породили в ТГ новую волну пересудов о компромиссах с некой мифической "партией слива СВО", договорниках на театре военных действий и даже потенциальном Минске-3 под гарантии Эрдогана. Удивительным образом игнорируются все последние события: референдумы о присоединении к России освобожденных территорий бывшей Украины, частичная мобилизация для перелома в позиционной войне, готовность к дальнейшей конфронтации с Западом. Что, если не это, прямо свидетельствует о том, что российская власть действует всерьез и берет на себя огромные риски? Обмен пленными означает возвращение домой наших солдат, героев, и понимание другим, что их никто не бросит. Для родных таких людей это важнее причитаний о недостатке коммуникации между военными ведомствами и зрителями».
Журналист Максим Кононенко удивляется людской кровожадности:
«Ночью в камментах спорил, решил оформить постом. Спор был о том, зачем отпустили командиров азова. Причем вопрос ко мне формулировался именно так – зачем отпустили командиров азова. А еще зачем обменяли их на Медведчука. При этом кроме Медведчука и азова никакие обменянные вообще не упоминались. Ни наши, ни украинские. А ведь каждый из них – это жизнь человеческая. Включая и Медведчука. Который, к слову, приложил немалые усилия для осуществления предыдущих обменов. То есть уже спас немалое количество жизней. И, конечно, лучше любой обмен кого угодно на кого угодно, нежели никакого обмена. "Обещали казнить, а теперь отпустили" – грустят мои ночные собеседники. Им хотелось посмотреть, как людей убивают. А как людей отпускают, смотреть им не хочется. Я, может, наивный и даже инфантильный местами. Но мне все же кажется, что любой обмен лучше, чем не обмен. Любая жизнь лучше, чем не жизнь».
«Lomovka» просит правильно расставлять приоритеты:
«Это сложно. Видеть, как торжествуют укропаблики, как ликуют нацисты, как приговоренные к расстрелу в ДНР сытые и здоровые иностранные наемники и лидеры "Азова" (никто же их, в отличие от наших военнослужащих в украинских тюрьмах, не бил, и не пытал) возвращаются в теплые объятия таких, как они. <…> НО! НАШИ РЯДОВЫЕ И ОФИЦЕРЫ, ОПОЛЧЕНЦЫ И БОЙЦЫ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ИХ НЕ БРОСЯТ, ИХ СПАСУТ. Во всяком случае, приложат все усилия, чтобы спасти, вызволить, обменять. Это важно особенно сейчас, когда начинается частичная мобилизация. И государство дает гарантии. Что своих не бросаем. Какой бы высокой ни казалась эта цена. Не будем сравнивать этот обмен с голливудским "Спасти рядового Райана". Наша цена выше. Сейчас наш патриотический сегмент рунета недоумевает, негодует, осуждает. Кто-то даже выражает недоверие. Не нужно. Подумайте – кому это выгодно? Сегодня наша сплоченность важнее».
«АДЕКВАТ Z» отвечает тем, кто недоволен информационным освещением новости об обмене:
«Вернуть своих – приоритет абсолютный. Не обсуждаемый вообще никак и, по счастью, в моем поле зрения никем. Зафиксировав это, уточняю у предъявлявших претензии: к чему основная часть их вопросов? К тому, что поменяли не на тех, или к тому, что сообщили об обмене не так или не тогда? Если первое, то смотри выше: приоритет вернуть своих абсолютен. Если второе, то что конкретно изменилось бы в умах или в ходе событий, если бы об обмене сообщили так и тогда, в чем бы эти "так" и "тогда" ни заключались? Сдадим Москву? Сорвется мобилизация? Деморализуем войска, которые сейчас как раз убеждаются, что своих не бросаем ни в коем случае? ...Вот и мне кажется, что очевидный ответ на все эти и подобные вопросы будет отрицательным».
ООН и её ассамблея
Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник – за день до объявления в России частичной мобилизации и жесткой речи Владимира Путина, в которой он подтвердил готовность использовать ядерное оружие для защиты РФ.
«Книга Носовича» подводит предварительные итоги Генассамблеи:
«1. Главные ястребы и кураторы Киева – США и Великобритания заметно понизили градус. Речи их лидеров на Генассамблее ООН ожидались куда более жесткими. В реальности Джо Байден и Лиз Трасс заверили, что России ядерным оружием никто не угрожает. Да, и Лиз Трасс, которая ранее допускала его применение против России; 2. Курс рубля практически не изменился. Фондовый рынок отыгрывает вверх; 3. Ближнее зарубежье, включая страны, состоящие с Россией в общих интеграционных структурах, тоже реагируют спокойно и адекватно».
Сенатор Григорий Карасин пишет о первом дне работы на Генассамблее главы МИД РФ Сергея Лаврова:
«Начало положила встреча С .В. Лаврова с министрами ОДКБ, последовали переговоры с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси, президентом Международного красного креста П. Маурером, председателем нынешней сессии Генассамблеи Ч. Кереши, министрами Астанинского формата (Турция, Иран и Россия). Кроме того, российский министр встретился с коллегами из Китая, Венесуэлы, Боливии, Бразилии, Египта. Беседовал с президентами ЦАР, Швейцарии. Сложно перечислить все контакты. Интерес у наших собеседников вызывало буквально все – от подходов к кризису на Украине до экономики и двусторонних контактов на разном уровне. Определяющими были уверенный тон Сергея Лаврова, его развернутая аргументация в пользу выстраивания здоровых отношений. Наши подходы здесь воспринимаются с интересом и пониманием. Конечно, были и эмоциональные дискуссии, но без этого сложно представить многостороннюю дипломатию, особенно в периоды обострений. Не удивили в своих выступлениях "запевалы" с Запада, но они слишком вжились в роль "повелителей дум" мирового сообщества. Дело дошло до того, что Евросоюз силовым решением запретил президенту Кипра встречаться с нашим министром. Бог им судья. Сегодня предстоит еще более динамичный день».
«Мышь в овощном» комментирует предложение канцлера Германии Олафа Шольца включить ФРГ в состав постоянных членов Совбеза ООН:
«На всякий случай: когда вы читаете "Олаф Шольц предложил то-то и то-то", то вместо фамилии и имени 33-го главы германского правительства можно ставить "зиц-канцлер, выступающий от имени номинальных властей страны, находящейся в состоянии оккупации и внешнего управления". Вопрос о том, может или не может ФРГ быть представленной в Совете Безопасности, корректен – по крайней мере обоснованность таких амбиций Берлина выглядит не менее естественной, чем пребывание в этом органе Парижа. Но решаться соответствующий вопрос может и должен только после того, как Германия сможет претендовать на реальную внешнеполитическую субъектность, а не на роль американской марионетки. "Страна-член СовБеза, не имеющая возможности убрать со своей территории чужие военные базы" – это оксюморон».
«БайБайден» пишет о демарше сербского президента:
«Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал ООН за неспособность организации к решению мировых проблем. "Здесь никто никого по-настоящему не слушает, никто не стремится к реальным договоренностям и решению проблем, почти все заботятся только об удовлетворении собственных интересов", – заявил сербский лидер. Слова тех, кто выступают в ООН, остаются пустыми перед реальностью, с которой сталкивается мир, добавил Вучич. Сербский президент также заявил, что в современных условиях "нет альтернативы" принципу мирного урегулирования противоречий. Не считая случаев, когда другая сторона игнорирует мирное урегулирование на протяжении многих лет».
«LogicaSocialis» размышляет о том, каким будет место ООН в мире после достижения целей специальной военной операции на Украине:
«Очень хочется рассуждать о будущем. То есть о том мире, в котором цели СВО объявлены достигнутыми. Как он будет выглядеть? Мне почему-то кажется, что в таком мире трудно будет найти место для ООН. То есть ООН будет на своем месте, как новенькая. Пока кто-нибудь из великих держав не откажется платить. Это не из-за злорадства какого. Я вообще хочу, чтобы все было, как раньше. Я прикидываю. Вот такой мир, где немногие великие державы чертят красные линии, быкуют, отступают и снова наступают, этот мир, если наступит, вряд ли будет нуждаться в конструкции, которая есть сейчас. И значит, в гарантах этой конструкции тоже. Но если мы вглядимся в будущее такого рода повнимательнее, то увидим, что оно неописуемо. В нынешних языках политики и права места для него нет, оно выглядит ужасающе несправедливым. Это значит, что переописание будущей несправедливости как благой и правильной станет в повестку дня. Но, конечно, сегодня это выглядит страшновато».
Европа и её распри
В конце прошлой недели Еврокомиссия предложила заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро из фондов ЕС из-за «нарушения принципов верховенства права» и коррупции в стране.
«Мюсли вслух» считают, что Брюссель наказывает Венгрию за недостаток русофобии:
«А вот и ответка на проявления слишком уж демонстративной венгерской самостоятельности во времена, когда евробюрократы ждут антироссийской солидарности от всех без исключения членов общеевропейского дома. Еврокомиссия предлагает заморозить обязательства по выплатам Будапешту из общего бюджета ЕС в размере 7,5 млрд евро. Еврокомиссия регулярно наказывает евро строптивых членов ЕС и, в частности, на Венгрию так давят не впервые. Стране до сих пор не выплатили 5,8 млрд евро помощи на борьбу с ковидом. Суммы для Венгрии значительные, но и ставки сегодня гораздо выше, чем раньше. Вряд ли мятежный Орбан изменит свою скептическую позицию в ответ на очередные попытки воздействия, а значит, Брюссель будет изыскивать все новые способы восстановления венгерской лояльности. В любом случае, исход противостояния окажется весьма наглядным для всех членов Евросоюза».
А Польшу в этот раз решили не наказывать, хотя она так и не привела свою судебную систему в соответствие с требованиями ЕС, из-за чего в прошлом году ей заблокировали транш в размере 35 млрд евро.
«От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» объясняет это решение Брюсселя:
«Судя по всему, дело в антироссийской направленности польской политики, которая зачастую бежит впереди основного европейского паровоза. Хотя в том же Берлине четко дают понять, что, несмотря на большую поддержку киевскому режиму, Польше не удастся снять вопрос о судебной реформе, поскольку "мы не можем противопоставлять друг другу европейские ценности и европейскую солидарность: это две стороны одной медали"...»
На прошлой неделе Сейм Польши поддержал резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».
«Доктор Z прописал» наблюдает за обострением германо-польской дружбы:
«Тем временем продолжаются германо-польские... как бы их помягче назвать... препирательства, вот. Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границ между двумя странами. По его словам, чтобы вернуть доверие, "с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова". Польша требует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций, в Берлине намекают на пересмотр границ. Очень интересное себе занятие наши, увлекательное».
А жители стран ЕС продолжают протестовать против своих правительств, пишет «Секс, картели, Фрида Кало»:
«Очередной антиправительственный митинг – на этот раз в Словакии. В Братиславе свыше тысячи человек вышли на акцию протеста и потребовали снижения цен, помощи жителям, а также отставки действующего правительства Эдуарда Хегера. Люди недовольны энергетическим, социальным и конституционным кризисами. На митинге выступали представители трудовых коллективов и оппозиционных политических партий. На некоторых плакатах в толпе были замечены надписи "За Словакию! За Россию!" и "Брат за брата!". Продолжаются демонстрации и в Германии. 18 сентября жители Франкфурта выступили против поставок вооружения Украине, которые затягивают конфликт, и за запуск Северного потока-2. Бельгийские профсоюзы проводят массовую акцию против роста цен в центре Брюсселя. По данным полиции, на мирный митинг вышли более 10 тысяч человек».
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