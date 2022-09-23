Телеграм: Россия мобилизуется и референдится

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В среду президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, которая должна охватить 300 тысяч человек. Призывают людей с военным опытом.

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пишет о желании депутатов разных уровней отправиться на фронт:

«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно – вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия. В ближайшее время сообщу имена всех наших коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой – организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, – это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах».

Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин размышляет о самом понятии «мобилизация»:

«Почему, когда говорят про мобилизацию, думают только о призывниках? <…> Не менее важными являются и другие аспекты мобилизации. Мобилизация государственного аппарата. #Дебюрократизация органов государственной власти и местного самоуправления для повышения скорости и качества принятия решений. Мобилизация Вооруженных сил. Переформирование действующих воинских подразделений и соединений с облика "армии мирного времени" с целью придания им особой "мобильности" и способности эффективно решать боевые задачи. Мобилизация населения. Подготовка резервов, повышение уровня боеготовности, милитаризация (включая, например, развитие стрелковых и технических видов спорта). Социально-культурная мобилизация. Общественный диалог, развитие патриотического сознания, разъяснительная работа, в том числе среди детей и подростков. Русская модель управления по своей сути мобилизационная. Когда все спокойно, мы расслабляемся, "долго запрягаем" и проявляем слабость. Но когда мы мобилизуемся, лучше никому не стоять у нас на пути. Уже пора».

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Дмитрий Хубезов рассказывает, что ему пишут врачи, стремящиеся поехать на фронт:

«Сегодня в 7 часов утра я обнаружил более десятка писем на телефоне от врачей. Всех интересует лишь 1 вопрос – когда я могу выехать и помочь своей стране? Друзья, обращение Президента нашло широкий отклик в сердцах медиков, я горд за наше медицинское сообщество. За 6 месяцев с начала СВО более 500 человек выехали в качестве добровольцев, многие из них уже заключили контракт с Министерством обороны и служат в рядах Вооруженных сил. Уверен, что число людей, кто захочет помогать нашим бойцам, будет только расти».

«Логика Маркова» сравнивает мобилизацию в России и на Украине:

«1. В России началась 21 сентября. На Украине началась в феврале. 2. В России 300 тысяч, это 0,2% от населения. На Украине 1 миллион, приказ Зеленского, это 3% от населения. То есть уровень мобилизации на Украине больше в 15 раз. 3. В России вручают повестки на работе и дома. На Украине массово отлавливают мужчин на улицах, на пляжах, в магазинах. 4. В России границы открыты. На Украине все границы для мужчин были закрыты уже в феврале. 5. В России на 300 тысяч мобилизованных 200 тысяч добровольцев. На Украине только несколько тысяч добровольцев в неонацистских батальонах. Вся почти армия Украины мобилизована силой. 6. Российские солдаты воюют за родину и за зарплату. Украинские солдаты воюют за Украину, которая подчинена НАТО, и потому что их угрожают расстрелять неонацистские зондеркоманды типа Азов [националистический батальон "Азов" – запрещенная в России террористическая организация] и Кракен. 7. Россия свободная мирная страна, а Украина – это тоталитарное государство с почти максимальной милитаризацией методами террора».

«Всевидящее око» комментирует украинские фейки о российской мобилизации:

«Сегодня вся Россия смотрит ролики об ужасах украинской мобилизации, которые выдают за ужасы российской мобилизации наводнившие все вокруг украинские боты. Хорошая иллюстрация того, что украинские пропагандисты сами не верят в ту картинку, которую рисуют. Прекрасно они в курсе, к примеру, что украинская мобилизация похожа на сущий кошмар. Иначе не стали бы ее использовать для запугивания населения России».