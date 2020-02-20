Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе

Как говорится в сообщении, все стороны отметили важность не допустить ухудшения гуманитарной ситуации для местных жителей.

В частности, Путин указал на необходимость реализации мер по устранении угроз террористов в регионе с сохранением целостности страны. В свою очередь, Эммануэль и Меркель заявили о готовности поддерживать снижение эскалации обстановки в Идлибе.

Также была затронута тема Ливии. По данным Кремля, стороны сошлись во мнении продолжать диалог конфликтующих сторон в русле решений конференции в Берлине.

