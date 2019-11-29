Турция и Россия провели переговоры по Сирии

29 ноября 201900:39

Руководители Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

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Диалог между Яшар Гюлером и Валерием Герасимовым состоялся по телефону. Отмечается, что главы военных ведомств двух государств высказали свои мнения о развитии ситуации в Сирии.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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