Турция и Россия провели переговоры по Сирии

Диалог между Яшар Гюлером и Валерием Герасимовым состоялся по телефону. Отмечается, что главы военных ведомств двух государств высказали свои мнения о развитии ситуации в Сирии.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

