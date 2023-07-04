Турция и Египет назначили послов впервые за десять лет
Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух государств.
В мае президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами.
«Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов», — цитирует РИА Новости заявление МИД.
Ожидается, что решение поспособствует нормализации отношений между двумя государствами.
В качестве кандидата на пост посла в Каире Турция предложила Салиха Мутлу Шена, Египет выдвинул на пост посла в Анкаре Амра аль-Хамами.
Ранее СМИ сообщили, что Турция назначила новым послом в России официального представителя МИД Танжу Бильгича, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru