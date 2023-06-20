Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу

Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу стоимость в 700 долларов, сообщает Egypt Independent.

Такая виза позволит туристы находиться в стране до 90 дней за одну поездку.

На данный момент россияне могут получить визу на 90 дней за 25 долларов по прибытии в Каир и Хургаду.

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Ранее стало известно, что власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра, Болгарии и Румынии.

Отмечается при этом, что на переход уйдет не менее семи лет. При этом электронными станут и долгосрочные визы для учебы и лечения. Бумажную вклейку в паспорт заменят специальным штрих-кодом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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