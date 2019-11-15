США оставили России базу в Сирии, но продолжат за ней следить

Российская военная полиция заняла аэродром вблизи города Кобани, где ранее располагалась база США. Прибытие вертолетов ВКС на объект было снято на видео и показано в эфире ряда российских телеканалов. В ходе осмотра территории российские военнослужащие обнаружили личные вещи солдат США, которые, по всей вероятности, были забыты в спешке. Отмечается, что сейчас военные проверяют базу на предмет «ловушек и других сюрпризов».

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН заявил, что у США не было необходимости оставлять на месте какие-либо устройства слежения.

«Они и так постоянно смотрят за нами. Особенно сейчас, это очень просто, когда у половины россиян телефоны Apple. Да и даже без этого военная разведка все время следит. И мы это делаем, и они это делают. Не стоит забывать о возможностях слежения из космоса. Недостатка в слежении сейчас нет, поэтому вряд ли они там [на территории военной базы и на примыкающих территориях] что-то еще сделали», - пояснил свою позицию Любимов.

После того, как американские военные покинули базу, аэродром на севере провинции Алеппо перешел сначала под контроль сирийских военных. Позже российская сторона приняла решение перебазировать на него вертолеты Ми-35 ВКС РФ, чтобы не дать США уничтожить взлетно-посадочную полосу - именно так они поступали при уходе с каких-либо объектов в Сирии.