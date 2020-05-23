Туризм может стать экономическим драйвером нового арктического региона

Туризм может являться экономической основой объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также драйвером Поморья. Об этом шла речь на заседании круглого стола стала о перспективах развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России.

Главное направление в развитии туриндустрии Архангельской области и НАО эксперты предлагают сделать на развитие экспедиционного, экстремального, круизного и автомобильного туризма. Внутренний туризм является приоритетным направлением отрасли. Однако, учитываются и перспективы международного.

«Сохранился также въездной туризм – к нам у иностранцев интерес немалый. Понятно, что сейчас он несколько ограничен в связи со сложившейся ситуацией. Но она изменится, и люди будут путешествовать. Наша задача – привлечь их к нам. И с этой точки зрения создание нового региона дает нам и перспективы, и преимущества», - считает уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова.

Одно из подобных преимуществ – сразу шесть федеральных особо охраняемых природных территорий, которые возникнут после объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Объединение наших регионов может стать точкой роста, неким драйвером для развития туризма. А это означает улучшение уровня жизни людей, вовлеченных в турбизнес, в частности, жителей малых городов и деревень, оказывающих услуги в сфере транспорта, питания, гостиниц, продажи сувенирной продукции», - цитирует Татьяну Мотовичеву, генерального директора Северной туристической компании Dvinanews.

В регионах рассчитывают на федеральную поддержку нового субъекта.

Напомним, 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов. Ведется сбор предложений жителей по объединению двух регионов.

