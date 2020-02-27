Турецкая армия подготовилась к военной операции в Идлибе
Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. Об этом заявил представитель правящий в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, передает информагентство Anadolu.
Политик заявил об «абсолютной, непоколебимой и бескомпромиссной» решимости Анкары по ситуации в Идлибе. По словам Челика, по истечении отведенного режиму Башара Асада срока для отвода войск из Идлиба турецкие военные перейдут к действиям.
В Анкаре не примелют утверждения Дамаска о необходимости дислокации сирийских войск в зоне деэскалации, подчеркнул Челик. «С точки зрения Турции изменение статус-кво на северо-западе Сирии недопустимо и этот факт должна принять Россия. Действия Асада нарушают сочинские соглашения», - заявил он.
Одно из обязательных условий Турции – формирование в Идлибе зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории, подчеркнул пресс-секретарь правящей турецкой партии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует прорвать блокаду наблюдательных пунктов в Идлибе, сообщает RT. По словам турецкого лидера, его страна не сможет принять ещё миллион беженцев, скопившихся у границы со стороны Сирии.
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