Турчинов обвинил власти Украины в «финансировании» РФ

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил власти страны в финансировании России.

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Как отметил политик, Киев разрушил собственную энергетическую отрасль, и теперь закупает энергоресурсы у Москвы.

«То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора», — заявил Турчинов в эфире телеканала «Еспресо».

Также политический деятель считает, что сотрудничество Украины с Россией и возобновление «энергетической зависимости» опасно для страны.

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ТЕГИ:ЭнергетикаАлександр ТурчиновУкраина
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