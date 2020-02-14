Турчинов обвинил Вашингтон в обмане Украины

Турчинов напомнил, что в рамках Будапештского меморандума получившая независимость Украины в начале 90-х передала России все ядерное оружие, в обмен получив гарантии своей территориальной неприкосновенности.

Однако в 2014 году, по словам Турчинова, в США посчитали, что меморандум носил исключительно политический характер, и ни к чему не обязывал. Экс-секретарь СНБО добавил, что когда Киев остро нуждался в военной помощи и обратился с соответствующей просьбой к Вашингтону, там лишь заверили Украину «в любви» и пообещали оказать дипломатическую поддержку.

Турчинов добавил, что реальная поддержка началась только после того, как президентом США стал Дональд Трамп. После его избрания, по словам экс-секретаря СНБО, Украина наконец получила противотанковые ракеты, сообщает RT.

