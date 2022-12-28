Турчак: Следующий год будет более напряженным во всех отношениях
Следующий, 2023 год будет более напряженным во всех отношениях. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании по программе капремонта школ.
«Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях», — цитирует Турчака РИА Новости.
Кроме того, политик призвал депутатов Госдумы «проснуться», чтобы помочь регионам реализовать программу по проекту капремонта школ.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов допустил, что следующий год пройдет для российской экономики гораздо легче, «если ничего не произойдет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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