Турчак: Следующий год будет более напряженным во всех отношениях

«Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях», — цитирует Турчака РИА Новости.

Кроме того, политик призвал депутатов Госдумы «проснуться», чтобы помочь регионам реализовать программу по проекту капремонта школ.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов допустил, что следующий год пройдет для российской экономики гораздо легче, «если ничего не произойдет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

