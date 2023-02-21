Турчак рассказал о главной мысли в послании Путина

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал основную мысль в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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Главная мысль в выступлении главы государства — народ и армия едины, заявил Турчак.

Он отметил, что вклад в достижение целей спецоперации вносят десятки тысяч граждан разных возрастов по всей России. По его словам, сегодня страна сплотилась ради решения общих задач.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля. Специальная операция началась для защиты исторических земель России и безопасности проживающих там людей, сказал глава государства.

Речь президента стала одной из самых продолжительных. Путин выступал перед Федеральным собранием 1 час 45 минут, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Андрей ТурчакВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию
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