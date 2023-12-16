Турчак: Путина объявят самовыдвиженцем на собрании группы избирателей

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о планах объявить Владимира Путина самовыдвиженцем на грядущих выборах президента России.

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По словам Турчака, сейчас собралась инициативная группа собралась для объявления о выдвижении Путина самовыдвиженцем.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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