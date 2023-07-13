Турчак: Опубликованное Гурулевым обращение генерала Попова было непубличным
Первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал ситуацию с опубликованным аудиообращением экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, которого отстранили после доклада о проблемах на фронте.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев разместил в своем Telegram-канале обращение Попова к бойцам, в котором он рассказал о докладе руководству армии по «всем проблемным вопросам на сегодняшний день». После экс-командующий был отстранен от должности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Турчак, обращение Попова было непубличным и размещалось в закрытых чатах военнослужащих 58-й общевойсковой армии.
«То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал сенатор в Telegram.
Турчак подчеркнул, что страна может гордиться такими командирами, как Попов, а армия «была и остается вне политики».
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- Турчак: Опубликованное Гурулевым обращение генерала Попова было непубличным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru