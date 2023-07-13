Командующего 58-й общевойсковой армией отстранили после доклада о проблемах на фронте

По словам Попова, у него возникла сложная ситуация с вышестоящим руководством, начальством, когда следовало «смолчать и смалодушничать», сказав «то, что они хотели услышать», либо «назвать вещи своими именами».

«Я не имел права врать и обозначил все проблемные вопросы в армии на сегодняшний день – по боевой работе, по обеспечению. Заострил внимание на главной трагедии - отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки, массовой гибели и увечьям наших братьев от артиллерии противника», - указал Попов.

По данным Telegram-канала Grey Zone, экс-командующий сообщал о происходящем лично начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимов, который воспринял доклад как «дезинформацию и паникерство».

Официальных комментариев от Минобороны пока не последовало.

