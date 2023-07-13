Командующего 58-й общевойсковой армией отстранили после доклада о проблемах на фронте
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов с позывным «Спартак» был отстранен от должности после того, как доложил армейскому начальству о проблемах на фронте. Об этом военный заявил в своем аудиообращении к бойцам, которое опубликовал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
По словам Попова, у него возникла сложная ситуация с вышестоящим руководством, начальством, когда следовало «смолчать и смалодушничать», сказав «то, что они хотели услышать», либо «назвать вещи своими именами».
«Я не имел права врать и обозначил все проблемные вопросы в армии на сегодняшний день – по боевой работе, по обеспечению. Заострил внимание на главной трагедии - отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки, массовой гибели и увечьям наших братьев от артиллерии противника», - указал Попов.
По данным Telegram-канала Grey Zone, экс-командующий сообщал о происходящем лично начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимов, который воспринял доклад как «дезинформацию и паникерство».
Официальных комментариев от Минобороны пока не последовало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru