Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что партия получит более 300 мандатов в Госдуме. По его словам, если «Единая Россия» получит более 48 процентов голосов, это позволит получить ей 120 мандатов. «Также наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», - передает слова Турчака ТАСС. При этом он заметил, что состав фракции обновится более чем наполовину.

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Выборы в Госдуму России проходили 17-19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоссияЕдиная Россия
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