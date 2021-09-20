Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме
20 сентября 202109:54
Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что партия получит более 300 мандатов в Госдуме. По его словам, если «Единая Россия» получит более 48 процентов голосов, это позволит получить ей 120 мандатов. «Также наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», - передает слова Турчака ТАСС. При этом он заметил, что состав фракции обновится более чем наполовину.
Выборы в Госдуму России проходили 17-19 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете задержали
- Минсельхоз: Возможность дефицита гречки исключена
- Пермский госуниверситет просит студентов не посещать вуз из-за стрельбы
- В Якутии рассмотрят возможность пересчитать голоса после победы КПРФ на выборах
- В Пермском госуниверситете произошла стрельба
- Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме
- ЦИК обнародовал данные 80 процентов бюллетеней
- Диетолог назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты
- В Госдуме предложили признать 20 иностранных НПО нежелательными в России
- Илон Маск назвал сроки официального запуска Strarlink
19 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru