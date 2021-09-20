Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что партия получит более 300 мандатов в Госдуме. По его словам, если «Единая Россия» получит более 48 процентов голосов, это позволит получить ей 120 мандатов. «Также наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», - передает слова Турчака ТАСС. При этом он заметил, что состав фракции обновится более чем наполовину.