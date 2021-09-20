ЦИК обнародовал данные 80 процентов бюллетеней

По итогам обработки 80,11% избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов, за ней следует КПРФ с 19,82% и ЛДПР — 7,55%. Таковы последние данные ЦИК.

«Новые люди» в Госдуме. «Единая Россия» слабеет, но сохраняет лидерство

По предварительным данным, пятипроцентный барьер также преодолевают «Справедливая Россия — За правду», которая набирает 7,37% голосов, и «Новые люди» — 5,37%.

Остальные партии, участвовавшие в выборах, на данный момент в парламент не проходят.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВыборыЦИК
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